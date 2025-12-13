Бузова озвучила главную проблему у молодых артистов

"Вспыхивают и пропадают": Бузова раскрыла главную проблему молодых артистов
Фото: АГН Москва
Те пытаются попасть в тренды и быстро забываются

Ольга Бузова раскрыла главную проблему молодых исполнителей – те пытаются "стрельнуть" одной песней и в дальнейшем остаться в тренде. Однако после яркой вспышки быстро затухают и забываются слушателем, считает 39-летняя исполнительница – "ярко вспыхивают и потом пропадают".

Ольга считает, что слушателя постоянно нужно радовать и знакомить со своей музыкой – творчество нуждается в постоянном росте, коллаборациях и профессиональном продвижении.

"Я сама работаю над четвертым альбомом и в следующем году будет много новостей", – рассказала Ольга, выступая  на одном из мероприятий.

Сразу после этого Бузова отправилась на студию – записывать новые песни.

А известный стилист Николай Овечкин ранее пожаловался на бывшую ведущую "Дома-2", заявив, что у той нет опыта и она не спешит оплачивать свои услуги – а его смена "стоит дорого". Правда, Овечкин признается, что рассмотрел бы предложение Бузовой, обратись та к нему с просьбой о сотрудничестве.

Не так давно Ольга отреагировала на интервью Ксении Собчак с Татьяной Булановой – обе признали трудоголизм артистки, заявив о полном отсутствии вокальных данных у последней. По мнению певицы, те испытывают к ней обыкновенную зависть.

Источник: Звездач ✓ Надежный источник
