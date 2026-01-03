"Еле отодрала себя от кровати": Бузова поведала о своей хронической усталости

Бузова пожаловалась поклонникам на чудовищную усталость
Фото: соцсети
У ведущей в жизни мало сна и отдыха

Ольга Бузова сетует на свой бешеный ритм жизни и постоянную занятость, из-за которой у нее появилась хроническая усталость. В настоящее время поющая ведущая работает в Китае, где идут съемки очередного сезона "Сокровищ императора". Времени на отдых у знаменитости нет.

В соцсетях телеведущая призналась, что с трудом открывает глаза утром. На сон у нее всего пять часов – этого катастрофически мало.

Ольге не помогает ни кофе, от которого она не испытывает никакого бодрящего эффекта, ни патчи, ни контрастный душ. В последний раз она с огромным усилием "отодрала себя от кровати".

А работающие с Ольгой коллеги заявляют, что та всех начинает утомлять своими жалобами – негатив, по их словам, выливается не только в социальных сетях, но и в реальной жизни, и команда начинает нервничать.

Вместе с Ольгой над проектом работает Михаил Галустян, поведавший недавно об изменениях в поведении коллеги. Артист считает, что Бузова, напротив, в последнее время стала более спокойной и уравновешенной, а в глаза начала бросаться мягкость в ее взгляде. Не исключено, предположил Галустян, что причина кроется в счастливом романе.

Кстати, не так давно у экс-ведущей "Дома-2" похитили страницу в социальных сетях на 25 млн фолловеров. Та в ответ пригрозила написать заявление в полицию и наказать злоумышленников. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

