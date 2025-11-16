Галустян намекнул на перемены в личной жизни Бузовой

Галустян намекнул на перемены в личной жизни Бузовой
Михаил Галустян. Фото: Mil.ru, https:/.wikimedia.org
Коллега желает артистке всего самого наилучшего

Телеведущий и юморист Михаил Галустян, который давно работает вместе с певицей Ольгой Бузовой, рассказал о заметных изменениях в ее поведении. Поводом для обсуждения стала их совместная работа на съемках нового проекта "Сокровища императора", проходивших в Китае.

В беседе с прессой юморист признался, что знаменитость в последнее время сильно изменилась. По его словам, она стала спокойнее и уравновешеннее, а в ее взгляде появилась особая мягкость. Галустян предположил, что причина может крыться в приятных переменах в ее личной жизни.

Он отметил, что раньше Ольга буквально жила на сцене – постоянно пела, смеялась, шутила, не давая себе ни минуты покоя. Сейчас же, по его словам, она сильно изменилась, что может говорить о счастливом романе.

При этом Галустян добавил, что новые черты характера только украшают его коллегу. Он признался, что всегда восхищался ее энергией и желает ей всего самого наилучшего.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
