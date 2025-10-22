Адвокат оценил шансы Бузовой вернуть страницу в соцсетях

Ведущая надеется, что снова сможет общаться с поклонниками через свой аккаунт

Ольга Бузова, у которой несколько дней назад злоумышленники украли страницу в соцсетях на 25 млн подписчиков, пригрозила подать заявление в полицию и наказать виновников. Адвокат Сергей Жорин оценил шансы знаменитости вернуть аккаунт и добиться справедливости.

По его словам, если бы такая ситуация произошла с обычным человеком, то в 100% случаев в возбуждении дела было бы отказано. На это даже не повлияло бы то, на чье имя подали заявление – хоть на министра иностранных дел. Однако в ситуации с Ольгой шансы на привлечение мошенников к ответственности более высокие.

Жорин указал, что у Бузовой могут быть влиятельные поклонники, которые помогут артистке дать дальнейший ход делу и вернуть страницу в соцсетях.

"В теории могут и дело возбудить, и расследовать и даже установить и найти виновных", – отметил он.

Если при этом окажется, что преступники находятся за границей, то их объявят в международный розыск.