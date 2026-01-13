Бузова раскритиковала недовольных зимой россиян

Курс рубля
Шоувумен и звезда социальных сетей Ольга Бузова резко высказалась в адрес москвичей, недовольных обильными снегопадами в столице. Своим мнением она поделилась на просторах интернет-пространства.
Знаменитость напомнила, что Россия – страна с полноценной зимой, где снег и сильные осадки являются обычным явлением. Она добавила, что удивляться этому странно, а к таким погодным условиям стоит быть готовыми заранее, а не реагировать на них как на чрезвычайную ситуацию.
Артистка отметила, что сама всегда заранее готовится к зиме: своевременно меняет автомобильную резину, выбирает теплую одежду и выезжает из дома с запасом времени, чтобы не застрять в пробках. Она добавила, что снегопады скорее вызывают у нее улыбку, чем раздражение, и призвала всех недовольных россиян относиться к зимней погоде спокойнее.
