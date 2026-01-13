Бузова раскритиковала недовольных зимой россиян

Бузова неожиданно набросилась на недовольных россиян
Ольга Бузова. Фото: АГН "Москва"
Артистка выступила с эмоциональным заявлением

Шоувумен и звезда социальных сетей Ольга Бузова резко высказалась в адрес москвичей, недовольных обильными снегопадами в столице. Своим мнением она поделилась на просторах интернет-пространства.

Знаменитость напомнила, что Россия – страна с полноценной зимой, где снег и сильные осадки являются обычным явлением. Она добавила, что удивляться этому странно, а к таким погодным условиям стоит быть готовыми заранее, а не реагировать на них как на чрезвычайную ситуацию.

Артистка отметила, что сама всегда заранее готовится к зиме: своевременно меняет автомобильную резину, выбирает теплую одежду и выезжает из дома с запасом времени, чтобы не застрять в пробках. Она добавила, что снегопады скорее вызывают у нее улыбку, чем раздражение, и призвала всех недовольных россиян относиться к зимней погоде спокойнее.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

"Россияне способны": в Британии раскрыли последствия наглой угрозы Хили Путину

Британский министр перешел черту

В США выставили на посмешище идею Лондона по Украине

Многие в Европе занимаются популизмом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей