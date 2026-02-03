"Гоблин" назвал идиотами часть россиян

Пучков "Гоблин" оскорбил внушительную часть россиян
Дмитрий Пучков "Гоблин". Фото: соцсети
Знаменитость не стал стесняться в выражениях

Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, резко высказался о тех, кто всерьез относится к народным приметам. Как известно, многие в нашей стране являются суеверными. А знаменитость считает подобные верования абсурдными и не имеющими никакого отношения к реальности.

Поводом для обсуждения стала шутливая реплика коллеги Алены Минчук, которая напомнила о дне Деда Мороза и Снегурочки, символизирующем отступление зимы – считается, что 30 января волшебные герои завершают свою миссию и постепенно начинается потепление. Она упомянула связанные с этой датой приметы и поинтересовалась, кто вообще мог их придумать и начать в них верить.

В ответ ведущий эмоционально заявил, что подобные идеи рождаются у людей, далеких от здравого смысла.

"Идиоты", – отрезал шоумен.

Он отметил, что зима после конца января никуда не исчезает, а морозы могут сохраняться еще долго, особенно с учетом климатических различий между регионами. Блогер привел пример погоды в разных частях страны, напомнив, что в одном городе в это время может быть слякоть и дождь, а в другом – полноценная морозная зима. Поэтому попытки подогнать реальность под приметы вызывают у звезды лишь недоумение.

К слову, недавно популярный артист Бурунов оскорбил одну категорию россиянок.

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
По теме

Армия России обрушила на Украину сокрушительный удар c "Цирконами"

Срок энергетического перемирия истек

"Побежденная Россия": на Западе высказались о репарациях Киеву

Российские деньги очень интересуют европейских политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей