"Гоблин" назвал идиотами часть россиян

Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, резко высказался о тех, кто всерьез относится к народным приметам. Как известно, многие в нашей стране являются суеверными. А знаменитость считает подобные верования абсурдными и не имеющими никакого отношения к реальности.
Поводом для обсуждения стала шутливая реплика коллеги Алены Минчук, которая напомнила о дне Деда Мороза и Снегурочки, символизирующем отступление зимы – считается, что 30 января волшебные герои завершают свою миссию и постепенно начинается потепление. Она упомянула связанные с этой датой приметы и поинтересовалась, кто вообще мог их придумать и начать в них верить.
В ответ ведущий эмоционально заявил, что подобные идеи рождаются у людей, далеких от здравого смысла.
"Идиоты", – отрезал шоумен.
Он отметил, что зима после конца января никуда не исчезает, а морозы могут сохраняться еще долго, особенно с учетом климатических различий между регионами. Блогер привел пример погоды в разных частях страны, напомнив, что в одном городе в это время может быть слякоть и дождь, а в другом – полноценная морозная зима. Поэтому попытки подогнать реальность под приметы вызывают у звезды лишь недоумение.
