Успенская рассказала о скандале на борту самолета

Успенская рассказала о скандале на борту самолета
Любовь Успенская. Фото: АГН "Москва"
Звезда крайне недовольна случившимся

Исполнительница Любовь Успенская рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней во время перелета из столицы в Омск. По словам звезды, конфликтная ситуация вспыхнула еще до того, как она успела спокойно занять свое место в салоне.

Знаменитость летела с домашним питомцем, которого перевозила в специальной переноске. Бортпроводница подошла к ней с претензиями и заявила о якобы нарушенных правилах перевозки животных. При этом, как пожаловалась артистка, стюардесса начала перекрывать ей проход и не дала возможности сначала сесть, а уже потом спокойно разобраться в ситуации.

Накал быстро вырос: разговор перешел на повышенные тона, и в итоге сотрудница экипажа вызвала полицию. Звезда рассказала, что не стала продолжать конфликт и приняла решение пересесть на другой рейс, чтобы без лишних нервов добраться до пункта назначения вместе с собакой.

Артистка также подчеркнула, что не считает себя капризной пассажиркой и спокойно относится к любому классу перелета – для нее не принципиально, лететь ли бизнес-классом или экономом.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
По теме

"НАТО в реанимации": слив переписки Макрона и Трампа привел Европу в ужас

Как прежде уже не будет, считают в Брюсселе

Кремль выдвинул Зеленскому требование перед переговорами

Москва не отступает от своих позиций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей