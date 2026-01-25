Успенская рассказала о скандале на борту самолета

Звезда крайне недовольна случившимся

Исполнительница Любовь Успенская рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней во время перелета из столицы в Омск. По словам звезды, конфликтная ситуация вспыхнула еще до того, как она успела спокойно занять свое место в салоне.

Знаменитость летела с домашним питомцем, которого перевозила в специальной переноске. Бортпроводница подошла к ней с претензиями и заявила о якобы нарушенных правилах перевозки животных. При этом, как пожаловалась артистка, стюардесса начала перекрывать ей проход и не дала возможности сначала сесть, а уже потом спокойно разобраться в ситуации.

Накал быстро вырос: разговор перешел на повышенные тона, и в итоге сотрудница экипажа вызвала полицию. Звезда рассказала, что не стала продолжать конфликт и приняла решение пересесть на другой рейс, чтобы без лишних нервов добраться до пункта назначения вместе с собакой.

Артистка также подчеркнула, что не считает себя капризной пассажиркой и спокойно относится к любому классу перелета – для нее не принципиально, лететь ли бизнес-классом или экономом.