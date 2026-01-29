Дмитрий Тарасов с иронией ответил Ольге Бузовой на обвинения в жестокости

Спортсмен не ожидал таких "подробностей"

Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов отреагировал на ее слова об абьюзе, опубликовав ироничный ответ. В телеграм-канале спортсмен удивился всплывшим "подробностям", которые выдала певица.

Ранее Ольга рассказывала, что Тарасов якобы запрещал ей выступать на сцене и работать на ТВ. В беседе с Лаурой Джугелией Бузова заявила, что бывший муж, с ее слов, проявлял ревность на постоянной основе, перекладывая на нее ответственность за неудачи в спортивной карьере.

В ответ спортсмен с иронией отреагировал на выпад бывшей возлюбленной, удивившись такой информации.

"Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила…", – написал футболист.

Кстати, это не первый выпад Ольги в адрес Дмитрия: на одном светском мероприятии ведущая решила подколоть спортсмена, заявив, что "можно даже не уметь играть в футбол, развестись и при этом остаться медийным".