Бузова сделала внезапное заявление об отношениях с Дмитрием Нагиевым

Певица призналась, что считает его сексуальным и харизматичным актером

Личная жизнь Ольги Бузовой – то, что неизменно вызывает у поклонников и хейтеров массу споров и обсуждений. Одни защищают артистку и верят, что она еще обязательно встретит свою судьбу, другие же злорадствуют над ее неудачами на любовном фронте и считают, что с певицей явно что-то не так, раз она до сих пор одинока.

Сама Бузова о себе и своей жизни рассказывает прямолинейно и честно, ничего не утаивая от публики. Вот и в недавнем интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец певица поделилась самым сокровенным – деталями своих отношений с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым, который оставил ее ради модели Анастасии Костенко. И, если измены со стороны Тарасова уже ни для кого не стали новостью, то отношения самой Бузовой во время этого брака с другим мужчиной – актером Дмитрием Нагиевым – немало удивили публику.

Незадолго до развода Тарасов опубликовал личную переписку Бузовой с Нагиевым, чем вызвал неприятную ситуацию для семьи последнего. Сейчас Ольга публично заявила, что восхищается талантом и харизмой Дмитрия Нагиева, однако их всегда связывала исключительно дружба.

"Дмитрий Нагиев поддерживал только словом – отношений не было. Мое общение тогда с ним, моя связь по перепискам – дали мне какую-то женскую уверенность в себе. Дмитрий Нагиев один из самых сексуальных, харизматичных, талантливых актеров и ведущих", – призналась Ольга.

Ранее затянувшемуся одиночеству Бузовой нашли объяснение.