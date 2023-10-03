На кухонном столе среди еды: появились кадры лишения Бузовой девственности

Страсть, похоть и желание!

Максим Петрович в комедии "Гора от ума", как известно, "не то на серебре, на золоте едал; сто человек к услугам". Интересно, как бы Александр Грибоедов описал презентацию у Ольги Бузовой, где официанты устали подносить устриц, морских ежей и гребешков, черную и красную икру, тунца и семгу.

Так богато до сих пор было, кажется, лишь на поминках по Кобзону да на юбилее Гуцериева. Михаил Сафарбекович, кстати, в дуэте с талантливым композитором Дарьей Кузнецовой и написали песню "Позови", клип на которую бывшая звезда "Дома-2" представляла. По этому случаю был выбран кинотеатр "Иллюзион". Обитавшая над ним Фаина Раневская шутила, что живет "над хлебом и зрелищами". И первого, и второго на презентации у Бузовой было достаточно. Прямо по Леониду Филатову, "и икра не лезет в горло, и компот не льется в рот".

А когда от икры морских ежей не осталось и следа, гости два раза подряд посмотрели клип на песню Бузовой, кульминацией которого является любовная страсть на кухонным столе среди еды. Любовника героини Бузовой сыграл красавец-актер Стас Бондаренко. "Он лишил меня кинодевственности, – призналась осчастливленная Оля. – Это первый мужчина, с которым я по-актерски и профессионально целовалась".

При виде экранного коитуса среди печей холодильника в голову почему-то лезли стихи Пастернака:

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Хотя, конечно, Бузова молодец. Можно как угодно к ней относиться, но она щедра, уважительно относится к журналистам, понимает ценность и важность любых публикаций. А еще всегда чувствует запросы аудитории и хорошо отыгрывает свой образ.

Поэтому и остается на коне.

