Шатает из стороны в сторону: Бузову засняли в нетрезвом виде

Певица отдохнула в компании подруг

Российская певица и ведущая Ольга Бузова не раз попадала в скандалы, связанные с употреблением алкоголя. Чего стоит только конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым, который в эфире обидел Ольгу словами про употребление коньяка по утрам.

Также в Сети активно обсуждали видео с Ольгой Бузовой из Куршевеля, где она тоже якобы нетрезвая. Ее язык заплетался, а сама она едва держалась на ногах. Поклонники судачили о том, что певица начала спиваться, несмотря на успех и славу. Впрочем, может быть, она просто устала.

На днях Бузова в компании подруг снова появилась на людях в странном виде. В своем аккаунте она показала видео, на кадрах которого мутным взглядом смотрит в камеру и шатается из стороны в сторону.

Поклонники заметили, что артистка явно находится в нетрезвом состоянии. Примечательно, что утром Бузова поспешила удалить компрометирующее видео, но было уже слишком поздно, и из Сети, как известно, ничего не удалишь окончательно.

"Вот это ее шатает из стороны в сторону", "Опять коньяк хряпнула что ли", "Еле глаза открывает", – написали комментаторы.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что на Ольгу Бузову напали в Турции после инцидента с флагом России.