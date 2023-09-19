Шатает из стороны в сторону: Бузову засняли в нетрезвом виде

Шатает из стороны в сторону: Бузову засняли в нетрезвом виде
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица отдохнула в компании подруг

Российская певица и ведущая Ольга Бузова не раз попадала в скандалы, связанные с употреблением алкоголя. Чего стоит только конфликт с комментатором Дмитрием Губерниевым, который в эфире обидел Ольгу словами про употребление коньяка по утрам. 

Также в Сети активно обсуждали видео с Ольгой Бузовой из Куршевеля, где она тоже якобы нетрезвая. Ее язык заплетался, а сама она едва держалась на ногах. Поклонники судачили о том, что певица начала спиваться, несмотря на успех и славу. Впрочем, может быть, она просто устала. 

На днях Бузова в компании подруг снова появилась на людях в странном виде. В своем аккаунте она показала видео, на кадрах которого мутным взглядом смотрит в камеру и шатается из стороны в сторону. 

Поклонники заметили, что артистка явно находится в нетрезвом состоянии. Примечательно, что утром Бузова поспешила удалить компрометирующее видео, но было уже слишком поздно, и из Сети, как известно, ничего не удалишь окончательно. 

"Вот это ее шатает из стороны в сторону", "Опять коньяк хряпнула что ли", "Еле глаза открывает", – написали комментаторы. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что на Ольгу Бузову напали в Турции после инцидента с флагом России. 

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
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Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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