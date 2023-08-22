Ученые нашли необычный способ борьбы с алкоголизмом

Эксперты изобрели вакцину от зависимости

Сколько существует алкоголь, столько разрушаются семьи и губятся жизни тех, кто им злоупотребляет. Чтобы сократить число жертв алкогольной зависимости, специалисты не перестают изучать этот вопрос и искать новые решения.

Как выяснилось, большой шаг на пути к избавлению от проблемы сделали американские ученые. Сообщается, что эксперты нашли необычный способ борьбы с алкоголизмом. Согласно исследованию, проведенному в Медицинском центре и Медицинском колледже Векснера Университета штата Огайо, спасением от пагубного пристрастия может стать специальная вакцина.

Ученым удалось придумать генный препарат, который воздействует на участок мозга, отвечающий за производство дофамина. Выяснилось, что его укол способен восполнить недостаток гормона радости, который испытывают алкоголики. Из-за дефицита пьющие люди вынуждены постоянно увеличивать дозу спиртного, но после вакцины, если верить исследователям, проблема может быть решена.

Специалисты провели эксперимент на обезьянах, в ходе которого выяснилось, что уровень дофамина в головном мозге восстанавливается на длительное время уже после одного укола препарата. После вакцины приматы, которых предварительно пристрастили к алкоголю, начали от него отказываться. В скором времени испытания планируют начать проводить и с участием людей.

Ранее "Утро.ру" писало, что ученые нашли связь между алкоголизмом и цветом глаз.