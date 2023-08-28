Знаменитого артиста повязали за кражу чипсов и "пьянство"

Звезда популярного сериала оскорбила сотрудников отеля

Митчел Муссо – актера, певец и музыкант, играл по роль Оливера Окена в сериале "Ханна Монтана". 32-летний артист снимается редко, даже в родной Америке он известен далеко не всем. Но недавно молодой человек напомнил о себе крайне возмутительной выходкой.

В субботу, 26 августа, Митчел, находясь в нетрезвом состоянии, ворвался в один из техасских отелей. Зайдя в некое помещение, актер взял с полки пачку чипсов и начал есть ее содержимое. Сотрудники отеля попросили Муссо заплатить за закуску, но тот лишь обложил персонал оскорблениями.

На место приехали сотрудники полиции и повязали любителя бесплатных чипсов. Его обвинили краже и "пьянстве в общественных местах". Издание New York Post отмечает: звезда "Ханны Монтаны" провела за решеткой целую ночь, после чего Митчела отпустили. Был внесен залог.

Кстати, полицейские обнаружили, что у Митчела есть несколько неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Также правоохранители показали фото Муссо, сделанное в участке. Как отмечают в Сети, актер, прикрывшийся белым полотенцем, выглядел подавленным.

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