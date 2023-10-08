Бузова раскрыла планы по поводу ухода со сцены

Курс рубля
- Раскрыт серьезный удар по России из-за ослабления курса рубля
- Россияне неожиданно отреагировали на обвал рубля
- Рублю предрекли новый обвал: все отразится на простых россиянах
Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова много сделала для того, чтобы занять теплое место на российской эстраде. Артистка завоевала любовь публики за счет эпатажного поведения и продолжает радовать народ яркими выступлениями и скандальными историями. Недавно артистка сделала громкое заявление по поводу планов покинуть сцену.
Любимица миллионов выступила на торжественном мероприятии, которое было посвящено 27-летию телеканала "Муз ТВ". Разумеется, такой громкий праздник не мог обойтись без знаменитой певицы Ольги Бузовой. Во время своего выступления артистка сделала несколько эмоциональных признаний.
Бузова вспомнила, что когда-то ей приходилось обходиться всего несколькими хитами – девушка постоянно исполняла "Под звуки поцелуев" или "Привыкаю". Теперь же репертуар знаменитости насчитывает десятки популярных композиций.
"Сейчас я не могу решить, с какой песней выступать. Я со сцены вообще не хочу уходить", – раскрыла планы по поводу своей дальнейшей судьбы на российской сцене знаменитость.
К слову, ранее всплыла информация об отношениях Бузовой с бандитом.
Премьер пообещал Газе заплатить цену, которую та "никогда не знала"
Других вариантов у Киева уже не остается