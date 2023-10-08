Бузова раскрыла планы по поводу ухода со сцены

Бузова раскрыла планы по поводу ухода со сцены
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка купается в лучах славы

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова много сделала для того, чтобы занять теплое место на российской эстраде. Артистка завоевала любовь публики за счет эпатажного поведения и продолжает радовать народ яркими выступлениями и скандальными историями. Недавно артистка сделала громкое заявление по поводу планов покинуть сцену.

Любимица миллионов выступила на торжественном мероприятии, которое было посвящено 27-летию телеканала "Муз ТВ". Разумеется, такой громкий праздник не мог обойтись без знаменитой певицы Ольги Бузовой. Во время своего выступления артистка сделала несколько эмоциональных признаний.

Бузова вспомнила, что когда-то ей приходилось обходиться всего несколькими хитами – девушка постоянно исполняла "Под звуки поцелуев" или "Привыкаю". Теперь же репертуар знаменитости насчитывает десятки популярных композиций.

"Сейчас я не могу решить, с какой песней выступать. Я со сцены вообще не хочу уходить", – раскрыла планы по поводу своей дальнейшей судьбы на российской сцене знаменитость.

К слову, ранее всплыла информация об отношениях Бузовой с бандитом.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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