Бузова раскрыла планы по поводу ухода со сцены

Артистка купается в лучах славы

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова много сделала для того, чтобы занять теплое место на российской эстраде. Артистка завоевала любовь публики за счет эпатажного поведения и продолжает радовать народ яркими выступлениями и скандальными историями. Недавно артистка сделала громкое заявление по поводу планов покинуть сцену.



Любимица миллионов выступила на торжественном мероприятии, которое было посвящено 27-летию телеканала "Муз ТВ". Разумеется, такой громкий праздник не мог обойтись без знаменитой певицы Ольги Бузовой. Во время своего выступления артистка сделала несколько эмоциональных признаний.



Бузова вспомнила, что когда-то ей приходилось обходиться всего несколькими хитами – девушка постоянно исполняла "Под звуки поцелуев" или "Привыкаю". Теперь же репертуар знаменитости насчитывает десятки популярных композиций.

"Сейчас я не могу решить, с какой песней выступать. Я со сцены вообще не хочу уходить", – раскрыла планы по поводу своей дальнейшей судьбы на российской сцене знаменитость.

К слову, ранее всплыла информация об отношениях Бузовой с бандитом.

