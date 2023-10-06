Сбежала из дома: стало известно об отношениях Бузовой с бандитом

Сбежала из дома: стало известно об отношениях Бузовой с бандитом
Ольга Бузова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru globallookpress.com/
Певица рассказала историю своей юношеской любви

Ольга Бузова выложила ролик на песню "Позови", написанную Михаилом Гуцериевым и Дарьей Кузнецовой. Сюжет музыкального мини-фильма рассказывает необычную историю двух молодых влюбленных, украшенную модной нынче темой нейросетей.

По сути, клип можно назвать идейным продолжением ролика на другую песню Бузовой "Верни". В нем действие происходит в 80-е-90-е годы, сюжет рассказывает о любви пары парня из криминальной среды и юной красавицы. В конце истории героя убивают в разборке между бандформированиями.

Второй клип показывает ту же девушку, но в наше время, потерянную и подавленную. Отправившись на мероприятие, она видит своего погибшего возлюбленного в роли ученого и бизнесмена.

Бывший бандит рассказывает об успехах нейросети, позволяющей окунуться в любое время и прожить любую жизнь. В обоих видеоклипах главные роли исполнили сама певица и актер театра и кино Стас Бондаренко.

Бузова рассказала, что сюжет обоих клипов не случаен, образ молодого парня из истории навеян ее прошлым. В юности Ольга имела отношения с юношей, выбравшим путь криминала.

"У меня так получается, что я влюбляюсь с первого взгляда. Артем – мой первый молодой человек, которого я до сих пор не могу найти. Сделать это не смог даже Андрей Малахов. Я влюбилась в него, когда ехала в метро на пары и через месяц ушла из дома", – призналась артистка.

Съемки клипов на песни "Верни" и "Позови" Бузова назвала лишением кинодевственности для себя и Станислава Бондаренко, поскольку этот опыт для обоих был новым и непривычным.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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