Диброва призналась, что заставила Товстика ревновать после участия в реалити

Полине пророчат роман с одним из участников "Тайного миллионера"

Полина Диброва участвует в реалити "Тайный миллионер". По условиям проекта, ей вместе с остальными участниками необходимо провести месяц в одном из индийских дворцов, чтобы вычислить тайного миллионера – обладателя 10 млн рублей.

В один момент Полина неожиданно призналась, что у ее избранника Романа Товстика есть повод для ревности.

"Как можно меня не ревновать? Он уже напрягся, когда я сказала, что мне тут роман пророчат", – сообщила Полина.

К Полине проявляет активный интерес фитнес-блогер Василий Смольный. По мнению остальных участников шоу, оба могли воспылать друг к другу чувствами. Впрочем, Диброва и не скрывает, что положительно относится к Василию. Хотя вопрос чувств никто никогда не обсуждает.

"Тут просто взаимная симпатия", – высказалась Полина.

Во время разговора с остальными участниками многодетная мама, описывая свой брак с Дмитрием Дибровым, заявила, что оба были "козлами". Хотя и признала, что окунулась в чувства, противостоять которым была не в силах.