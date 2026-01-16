Экс-супруга Диброва погадала на замужество

Экс-супруга Диброва погадала на замужество
Полина Диброва. Фото: соцсети
Девушка счастлива в новых отношениях

Полина Диброва рассказала, как провела Старый Новый год и попыталась заглянуть в свое будущее в сфере любви. Праздник знаменитость встретила без возлюбленного миллиардера, зато провела вечер в кругу близких подруг.

После развода с Дмитрием Дибровым экс-модель переехала в новый дом, где сейчас живет вместе с Романом Товстиком. Однако в праздничные дни его не оказалось рядом – бизнесмен находился в деловой поездке. В отсутствие любимого мужчины хозяйка дома устроила камерный девичник, пригласив подруг к себе в гости.

Вместе с подругами и бабушкой она налепила вареники с сюрпризами, которые по поверью символизируют разные события и перемены в жизни. Вечер скрасили гадания, разговоры по душам и колядки.

Девушка рассказала, что отлично провела праздник, хотя легкая грусть в ее повествовании все же присутствовала: кольцо – знак скорого замужества – ей в варенике так и не попалось. А ведь многие поклонники уверены, что заветная мечта знаменитости – отправиться в ЗАГС с миллиардером.

