Садальского погнали из Европы: раскрыта реакция актера

Садальского погнали из Европы: раскрыта реакция актера
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость решил дать ассиметричный ответ

Вслед за Кристиной Орбакайте Латвия запретила въезд на территорию государства еще одному российскому культурному деятелю – актеру Станиславу Садальскому. Как заявила глава латвийского министерства по иностранным делам Байба Браже, знаменитость внесли в список нежелательных лиц на территории республики на неопределенный срок.

Сам артист, комментируя решение прибалтийской страны, отметил, что раньше всегда относился к Латвии с любовью и почтением. По крайней мере, так было в советские годы, до изменения политического вектора страны. Садальский отметил, что в республике были лучший отдых и медицина, а сейчас она превратилась в "задворки Европы".

Что касается дипломата Браже, актер подчеркнул – он часто встречался с ней на своих спектаклях, поскольку она была поклонницей его творчества и всегда говорила ему множество приятных слов.

"Ну хорошо. Она меня на неопределенный срок в Латвию не пускает – а я ее пускаю в Москву. Пускай приезжает ко мне, моя квартира к ее услугам. Жилье у меня достаточно большое, будет отдельная комната. Я приглашаю госпожу министра иностранных дел Латвии погостить у меня", – ответил Станислав латвийской чиновнице.

Ранее Садальский обвинил SHAMAN в предательстве страны из-за отказа участвовать в конкурсной программе "Интервидения".

Источник: Ревизор.ру
По теме

Путин жестко осадил Трампа после очередного хамства в адрес России

Российский лидер одной фразой поставил американского коллегу в тупик

Ключевые военные объекты на Украине уничтожены: объявлено о триумфе России

Киев в панике из-за технологического прорыва в российском ВПК

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей