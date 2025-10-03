Садальского погнали из Европы: раскрыта реакция актера

Знаменитость решил дать ассиметричный ответ

Вслед за Кристиной Орбакайте Латвия запретила въезд на территорию государства еще одному российскому культурному деятелю – актеру Станиславу Садальскому. Как заявила глава латвийского министерства по иностранным делам Байба Браже, знаменитость внесли в список нежелательных лиц на территории республики на неопределенный срок.

Сам артист, комментируя решение прибалтийской страны, отметил, что раньше всегда относился к Латвии с любовью и почтением. По крайней мере, так было в советские годы, до изменения политического вектора страны. Садальский отметил, что в республике были лучший отдых и медицина, а сейчас она превратилась в "задворки Европы".

Что касается дипломата Браже, актер подчеркнул – он часто встречался с ней на своих спектаклях, поскольку она была поклонницей его творчества и всегда говорила ему множество приятных слов.

"Ну хорошо. Она меня на неопределенный срок в Латвию не пускает – а я ее пускаю в Москву. Пускай приезжает ко мне, моя квартира к ее услугам. Жилье у меня достаточно большое, будет отдельная комната. Я приглашаю госпожу министра иностранных дел Латвии погостить у меня", – ответил Станислав латвийской чиновнице.

