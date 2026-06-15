Умерла звезда сериалов "Интерны" и "Кухня" Плетнева

Жизнь знаменитости унесла тяжелая болезнь

Российский кинематограф понес тяжелую утрату – на 50-м году жизни скончалась актриса Татьяна Плетнева, знакомая зрителям по десяткам популярных сериалов и фильмов. Последние месяцы артистка вела тяжелую борьбу с раком печени, однако болезнь оказалась сильнее.

По имеющейся информации, состояние любимицы публики стремительно ухудшалось. Заболевание быстро прогрессировало, знаменитость сильно потеряла в весе и давно не появлялась на публике. Поздним вечером 14 июня ее не стало.

Артистка появилась на свет в городе Воткинске и за годы творческой деятельности сумела создать внушительную фильмографию. На ее счету более 180 ролей в кино и телевизионных проектах.

Зрители запомнили актрису по работам в таких известных проектах, как "Интерны", "Кухня", "Реальные пацаны". Несмотря на то что многие ее роли были эпизодическими, лицо артистки хорошо знали миллионы зрителей по всей стране.

Помимо работы в кино и на телевидении, Плетнева активно снималась в музыкальных клипах. Один из таких проектов привлек особое внимание тем, что в нем вместе с актрисой принимал участие Дональд Трамп.

Уход звезды стал печальной новостью для коллег, друзей и поклонников ее творчества. За годы работы она успела оставить заметный след в сердцах российских зрителей.

Ранее стало известно о смерти популярного советского артиста.