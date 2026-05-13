Умер легендарный советский телеведущий Молчанов

Звезде пришлось долгое время сражаться с тяжелым недугом

На 76-м году завершился земной путь знаменитого журналиста и ведущего Владимира Молчанова. О кончине одного из самых известных лиц отечественного телевидения сообщил его друг Юрий Рост.

Писатель отметил, что его товарищ долгое время тяжело болел, поэтому близкие понимали, что трагедии не избежать. Он добавил, что уход звезды стал огромной потерей для журналистики и телевидения.

Ныне покойная знаменитость начал профессиональный путь еще в советские годы. Он работал в агентстве печати "Новости", занимался редакторской деятельностью, переводами и был корреспондентом в Нидерландах.

Настоящая популярность пришла к нему после перехода на телевидение в конце 1980-х. Сначала он появился в программе "Время", а позже создал авторскую передачу "До и после полуночи", ставшую одной из самых ярких программ периода перестройки.

Зрители запомнили телеведущего благодаря его яркой манере общения и интеллигентной подаче. Позже он также работал на телеканале "МИР", где вел собственные проекты. За годы карьеры звезда был удостоен множества профессиональных наград.

В последние годы телеведущий серьезно болел. В 2021 году ему пересадили печень после тяжелого онкологического заболевания, а спустя некоторое время он перенес инфаркт. В декабре прошлого года Молчанова вновь госпитализировали. Сообщается, что журналист умер в больнице после продолжительной борьбы с недугом.

