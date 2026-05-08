Глава Украины перешел все границы

Известный в Британии и за ее пределами журналист Афшин Раттанси резко высказался после вчерашнего обращения киевского верховода Владимира Зеленского, в котором вновь прозвучали угрозы ударить по Параду Победы в российской столице. Аналитик подчеркнул, что бывший комик находится всего в шаге от крайне опасной ошибки, последствия которой могут оказаться катастрофическими.

Эксперт напомнил, что День Победы остается священной датой для РФ и многих стран бывшего СССР, поэтому любые попытки атаковать Москву в этот праздник вызовут волну гнева и сокрушительный ответ. Так что атака, о которой разглагольствует глава Незалежной может стать для него роковой ошибкой. По оценке журналиста, последствия такого решения будут настолько жесткими, что киевские власти очень сильно пожалеют.

"Зеленский вот-вот может совершить такую тупость, которая выходит за все рамки. <…> Ответом станет невообразимое разрушение в Киеве", – поделился своим мнением аналитик.

Накануне киевский лидер в очередном видеообращении снова пригрозил ударить "крылатыми бойцами" по мероприятиям, посвященным Дню Победы в Москве. Примечательно, что политик еще несколько дней назад начал разминать эту тему.