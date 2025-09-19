Дудь* откровенно рассказал о глубокой ненависти к Галкину* в прошлом

Дудь* откровенно рассказал о глубокой ненависти к Галкину*
Юрий Дудь*. Кадр: YouTube
Журналист даже отказался от заманчивого делового предложения из-за комика

Известный интервьюер Юрий Дудь* откровенно признался, что в прошлом испытывал сильную неприязнь к популярному лицедею Максиму Галкину*. Журналист рассказал, что именно из-за глубокой ненависти однажды отверг заманчивое предложение стать ведущим премии "Муз-ТВ".

По его словам, это случилось в 2018 или 2019 году. Тогда он заявил организаторам, что не желает стоять на одной сцене рядом с людьми, которые, по его мнению, отражали худшую сторону шоу-бизнеса. В тот момент он имел в виду именно мужа теперь уже бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Спустя годы его взгляды изменились. Парень признал, что раньше ошибался в своих оценках и даже написал артисту большое сообщение с извинениями. В письме он признался, что долгое время думал о юмористе плохо, но теперь его мнение изменилось, и он просит прощения.

Журналист отметил, что сожалел о своем негативном отношении и хотел быть честным в покаянном объяснении. По его словам, ему было важно напрямую признать свою ошибку и попросить прощения.

Тем временем, вокруг имени жены юмориста продолжает разгораться скандал. Недавно на нашумевшее интервью Пугачевой отреагировал ее внук Никита Пресняков.

*внесены в реестр иностранных агентов

Источник: YouTube-канал "вДудь"* (СМИ-иноагент) ✓ Надежный источник
