Дудь* откровенно рассказал о глубокой ненависти к Галкину* в прошлом

Известный интервьюер Юрий Дудь* откровенно признался, что в прошлом испытывал сильную неприязнь к популярному лицедею Максиму Галкину*. Журналист рассказал, что именно из-за глубокой ненависти однажды отверг заманчивое предложение стать ведущим премии "Муз-ТВ".
По его словам, это случилось в 2018 или 2019 году. Тогда он заявил организаторам, что не желает стоять на одной сцене рядом с людьми, которые, по его мнению, отражали худшую сторону шоу-бизнеса. В тот момент он имел в виду именно мужа теперь уже бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Спустя годы его взгляды изменились. Парень признал, что раньше ошибался в своих оценках и даже написал артисту большое сообщение с извинениями. В письме он признался, что долгое время думал о юмористе плохо, но теперь его мнение изменилось, и он просит прощения.
Журналист отметил, что сожалел о своем негативном отношении и хотел быть честным в покаянном объяснении. По его словам, ему было важно напрямую признать свою ошибку и попросить прощения.
Тем временем, вокруг имени жены юмориста продолжает разгораться скандал. Недавно на нашумевшее интервью Пугачевой отреагировал ее внук Никита Пресняков.
