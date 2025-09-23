Соседов рассказал, как Пугачева прилюдно оскорбляла Киркорова

Звезда давно перестала себя сдерживать

Эксперт по звездной тусовке Сергей Соседов высказался о союзе бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и поп-короля сцены Филиппа Киркорова. Своим мнением он решил поделиться после выхода нашумевшего интервью "Мадам Брошкиной".

По словам критика, он сознательно не стал смотреть сам выпуск, поскольку считает беглую исполнительницу человеком неискренним и лицемерным. При этом он заявил, что союз двух артистов изначально носил формальный характер, и это было известно многим. Кроме того, в отношениях певица регулярно позволяла себе унизительные выпады в адрес "муженька" прямо на публике, а тот все это терпел.

"Алла всегда его оскорбляла, причем прилюдно. Какие-то обидные отпускала в его адрес шпильки, какие-то непристойные вещи", – сообщил Соседов

Он также отметил, что венчание нелюбящих друг друга людей было серьезной ошибкой, и позже они прошли процедуру "развенчания", хотя в СМИ эта информация почти не освещалась.

Ранее беглянка рассказывала, что пошла на эту свадьбу по просьбе матери жениха. По ее признанию, она планировала поддержать начинающего исполнителя, помочь ему закрепиться на сцене и уже через несколько лет разойтись, а заключение брака стало самым надежным способом привлечь внимание публики.