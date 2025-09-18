Пригожин прокомментировал нашумевшее интервью Пугачевой

Скандальные откровения бывшей примадонны продолжают обсуждать

Иосиф Пригожин прокомментировал нашумевшее интервью бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, подчеркнув, что "Мадам Брошкина" поступила неправильно, позволив себе резкие слова в адрес людей, которые искренне ее поддерживали.

Акула отечественного шоу-бизнеса отметил, что хорошо знает, какой беглая звезда была в разные периоды своей жизни. Продюсер обратил внимание на ее высказывания о Филиппе Киркорове: он напомнил, что знаменитость долгие годы жила с артистом, венчалась с ним, а теперь вдруг назвала их отношения "проектом". По его мнению, такие заявления делают дураками всех, кто верил в их любовь.

"То есть мы все были дурачки?!" – задается вопросом культурный деятель.

Продолжая тему, он сказал, что беглянка за всю свою карьеру никому не сделала добра, так как на самом деле всегда ставила на первое место исключительно свои интересы. Поэтому ему трудно относиться к ней хорошо как к человеку.

Напомним, ранее экс-примадонна впервые за долгие годы дала большое интервью, где высказалась на острые темы, включая свой отъезд из России. Ее откровения вызвали волну критики в Сети: звезду обвинили в лицемерии, лжи и даже в оправдании терроризма. По поводу беглянки высказался и чеченский лидер Рамзан Кадыров.