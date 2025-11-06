Продюсер Кравцов рассказал, что после развода Степаненко "выбирает помоложе"

"Выбирает помоложе": как сложилась жизнь Степаненко после развода с Петросяном
Фото: соцсети
Артистка вышла из тени и снова блистает на публичных мероприятиях

Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном стала еще больше отдаваться карьере: ныне она сконцентрирована исключительно на работе, поэтому поиск потенциальных супругов ее не слишком волнует, считает продюсер Сергей Дворцов.

Впрочем, полагает концертный директор, у Елены могут быть отношения, которые вряд ли язык повернется назвать "серьезными". Как правило, артистам приходится выбирать между жизнью и карьерой (которая в случае успеха означает популярность и достаток).

"Я думаю, что она выбирает помоложе", – высказался Дворцов.

Продюсер уверен: громкий развод с Евгением Петросяном не нанес никакого урона артистке. Шоу-бизнес считает ее знаковой фигурой. А вот с бывшим супругом Степаненко старается не пересекаться.

Хотя до этого, как писали СМИ, разведенная юмористка ушла в тень. Шоу на "России 1" было закрыто из-за низкого рейтинга, и Степаненко даже ликвидировала свое ИП. А куплетист Михаил Вашуков заявлял, что она и вовсе уехала в Штаты и изредка наведывается в Москву.

Кстати, недавно Елена появилась на кадрах с телеведущим Андреем Малаховым: Сеть облетели кадры, где тот целует ей руки и кружит в танце. Журналист назвал артистку "богатой, красивой и влюбленной". Правда, подробности и имя предполагаемого избранника тогда, как и сейчас, никто не уточнил.

Источник: "Страсти" ✓ Надежный источник
