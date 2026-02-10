Макрон: Европа может быть сметена через пять лет

Назван точный срок уничтожения Европы
Фото: www.unsplash.com
Регион столкнулся с целым рядом вызовов

Французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с тревожным предупреждением, описав будущее его родной Европы как весьма критическое. Высокопоставленный политик назвал точный срок "уничтожения" этого региона.

По его словам, если страны ЕС продолжат действовать в прежнем режиме и не предпримут решительных шагов, через пять лет регион будет "сметен". Европа рискует оказаться вытесненной с мировой арены и потерять способность влиять на происходящее вокруг.

"Если мы ничего не сделаем, Европа будет сметена через пять лет", – сообщил государственный деятель.

Он обратил внимание на то, что за последнее время Европа стремительно сдала позиции в ключевых отраслях. Он отметил, что химическая, автомобильная и станкостроительная промышленности за считаные месяцы оказались в весьма плачевном состоянии, прежние конкурентные преимущества были утрачены. Высокопоставленный француз считает, что европейская экономика зажата между мощным давлением Китая и непредсказуемостью со стороны США.

Французский лидер объявил, что у Европы остается выбор: либо стать активным игроком, либо смириться с ролью наблюдателя. В последнем случае ЕС ждет постепенное и почти добровольное подчинение внешним центрам силы. Особо он выделил ситуацию вокруг Гренландии, которую хотят отнять США, назвав ее символом глубокого геополитического перелома, который должен окончательно показать европейцам реальность угроз.

Макрон подчеркнул, что Европа оказалась в моменте, когда ей больше не на кого опереться, и дальнейшее бездействие может иметь необратимые последствия для всего региона.

Источник: Tagesanzeiger ✓ Надежный источник
