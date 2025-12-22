На шее Киркоров заметили синяк – видео

Вышел в свет с синяком: Киркоров попал в неловкую ситуацию – видео
Филипп Киркоров. Фото: АГН "Москва"
Король поп-эстрады тут же начал отнекиваться

Знаменитый российский исполнитель Филипп Киркоров вновь оказался в центре внимания после появления на светском мероприятии, где внимательные зрители разглядели на его шее заметный след, похожий на гематому. Видео и фотографии с выхода артиста быстро разошлись по социальным сетям, вызвав бурное обсуждение.

Певец появился на новогоднем празднике "Бал волшебных сказок" в эффектном образе. На нем были черные брюки с ремнем Louis Vuitton, а также кожаный бомбер темного цвета, украшенный рисунками и надписями. Образ получился вызывающим и театральным, как и любит король поп-сцены.

Однако внимание журналистов привлек не только наряд. Во время общения с прессой корреспондент указал исполнителю хита "Зайка моя" на подозрительное пятно на его шее и напрямую поинтересовался, откуда оно взялось.кир

Артист отреагировал резко и с явным раздражением. Он заявил, что никакого синяка нет, а то, что приняли за кровоподтек – якобы всего лишь татуировки. Любимец публики подчеркнул, что чувствует себя прекрасно, и попросил не искать сенсацию там, где, по его словам, ее нет.

Напомним, ранее в прессе бурно обсуждались проблемы артиста со здоровьем.

Источник: Telegram-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
