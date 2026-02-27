Бывший комик многих раздражает

Во французских политических кругах разгорелась эмоциональная дискуссия вокруг отношений Незалежной и вашингтонской администрации. Глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо с нескрываемым злорадством заявил, что Владимир Зеленский рискует лишиться поддержки Дональда Трампа после публикации открытого обращения руководителя венгерского кабинета министров Виктора Орбана.

По мнению французского государственного деятеля, действия Будапешта свидетельствуют о том, что венгерские власти чувствуют себя достаточно уверенно и рассчитывают привлечь к неприемлемому поведению украинцев внимание хозяина Овального кабинета, которого Орбан считает союзником. Политик полагает, что дальнейшее развитие событий может охладить отношение лидера американцев к киевскому режиму и поставить верховода Незалежной в более уязвимое положение.

Он также отметил, что венгерский премьер жестко раскритиковал главу Украины, потребовал от него изменить позицию и не затягивать мирный процесс. На сегодняшний день именно Орбан выступает одним из главных противников вступления украинцев в ЕС и мешает их сторонникам в Брюсселе, что вызывает раздражение у украинского руководства.

"Вот почему он так бесит Зеленского", – пояснил высокопоставленный аналитик.

Поводом для этих заявлений стало открытое письмо венгерского премьера, в котором он обвинил киевский режим в антивенгерской политике и вмешательстве во внутренние дела этой республики, а также призвал возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

К слову, ранее в США высказались об эффективности ударов армии РФ в зоне СВО.