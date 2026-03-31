Ксения Алферова рассказала, как три года собирала себя после развода с Бероевым

Актриса вновь живет и танцует

Ксения Алферова в своем Telegram-канале поделилась откровенным постом. Актриса призналась, что спустя три года после разрыва с Егором Бероевым наконец снова почувствовала вкус к жизни и даже смогла танцевать.

"Просто я всегда, с раннего детства очень любила танцевать. И танцевала, всегда и везде! А потом, года три назад, когда случилось в моей жизни землетрясение, мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило! Даже в мыслях я танцевать не могла, ушло это состояние из меня совсем", – написала актриса.

По ее словам, путь был долгим и интенсивным: молитвы, исповедь, работа над собой. И вот недавно случилось "Ура!" – тело вспомнило, как танцевать.

"Мне казалось еще совсем недавно, что я и не смогу, тело не вспомнит. А тут, на тебе! Делюсь настроением, вдруг кого вдохновит попробовать", – поделилась Алферова.

Кстати, ранее актриса уже размышляла об ошибках в браке. Она признавалась, что раньше "растворялась и спасала", а теперь считает это гордыней и учится оставаться собой.

О разводе Ксении Алферовой и Егора Бероева стало известно в начале года. Актриса не скрывает, что пережила этот период тяжело, но сейчас, судя по всему, выходит из него с новыми силами.