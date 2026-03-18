Алферова высказалась об ошибках в браке с Бероевым: "Растворялась и спасала"

Ксения Алферова и Егор Бероев. Фото: АГН Москва
Актриса многое переосмыслила с тех пор, и понимает, как важно выбирать себя

51-летняя Ксения Алферова вышла на связь с поклонниками и поделилась размышлениями о жизни, любви и ошибках, которые осознала после развода с Егором Бероевым. Актриса процитировала французского философа Мишеля де Монтеня: "Посвящайте себя другим, но оставайтесь собой" – и призналась, что лишь недавно поняла смысл этих слов.

По словам Алферовой, жизнь и любовь – это единое целое. Она объяснила, что отдавать – не значит угождать или отказываться от себя. Это слово не означает также подстраивание под других и жертвование собой и собственными принципами ради других.

"Отдавать – значит делиться и оставаться при этом целым", – размышляет актриса.

Ксения признала собственные ошибки в прошлых отношениях. Актриса призналась, что прежде "растворялась и спасала", а теперь считает это гордыней. Она переосмыслила собственное понимание и убеждена, что теперь нужно "предлагать то, что есть внутри", и при этом не навязывать.

"Вроде все понятно и просто, а так сложно на деле", – поделилась артистка.

Ранее Алферова уже иронизировала по поводу развода. Недавно она публично подколола экс-супруга, признавшись, что поняла: брюнеты ей не нравятся. Это заявление прозвучало на фоне новостей о женитьбе Бероева на 21-летней балерине Анне Панкратовой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
