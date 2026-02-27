Новая теща Бероева оказалась моложе его

Новая теща Бероева оказалась моложе его
Егор Бероев. Фото: АГН "Москва"
У звезды наступил новый этап

В жизни Егора Бероева произошли стремительные перемены. 48-летний артист снова связал себя узами брака. Его возлюбленной стала 21-летняя звезда балета Анна Панкратова. Возрастная яма между супругами достигает почти трех десятилетий, а новая теща знаменитости оказалась моложе его на целых пять лет.

Развод артиста с Ксенией Алферовой, с которой он прожил два десятилетия, стал неожиданностью для многих. Их семейная лодка потерпела крушение в прошлом году. Впрочем, мужчина утверждает, что расстался с актрисой еще в 2022 году.

Юная прелестница родом из Коломны. Именно благодаря возрастному избраннику она впервые появилась на большом экране, получив главную роль в его киноленте "Кукла", премьера которой намечена на весну этого года. 

Сообщается, что актеру удалось быстро наладить отношения с матерью супруги. Сама молодая красотка признается, что работа в кино ей пришлась по душе, и теперь она намерена продолжать творческую карьеру.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник

