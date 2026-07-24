Военный четко разложил все по полочкам

Даже получение лицензии на производство ракет для комплексов Patriot не поможет украинским властям наладить их выпуск. Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Незалежная не располагает ни промышленной базой, ни доступом к критически важным комплектующим, поэтому такие "наполеоновские" планы изначально обречены на провал.

Несколько недель назад хозяин Белого дома Дональд Трамп допустил передачу в лапы всушников лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Он отметил, что после получения необходимых технологий киевский режим сможет достаточно быстро развернуть их выпуск.

Однако ветеран разведки считает такой сценарий нереалистичным. Он пояснил, что производство этих ракет зависит от десятков американских подрядчиков, выпускающих отдельные компоненты, а также от поставок редкоземельных металлов. Специалист подчеркнул, что собрать всю производственную цепочку на украинских землях невозможно, а Китайская Народная Республика не станет поставлять необходимые материалы ни Соединенным Штатам, ни Киеву.

"Никогда. Это невозможно", – отрезал аналитик.

Эксперт пояснил, что сама по себе лицензия не решает проблему – без доступа к комплектующим, сырью и всей технологической цепочке документ не имеет практической ценности и не позволит украинцам наладить выпуск ракет для Patriot.

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