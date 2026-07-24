Журналистка Кимер рассказала, в чем главная слабость ВСУ

В Европе указали на "ахиллесову пяту" ВСУ
Картинка: сгенерировано ИИ
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У армии давно большие трудности

Главной проблемой всушников на данный момент стала не нехватка техники или вооружения, а острый кадровый кризис. Жители страны всеми силами уклоняются от мобилизации – поиск новых вояк для пополнения поредевших рядов сопровождается общественным гневом и конфликтами. С таким заявлением выступила журналистка датской телерадиокомпании DR в России и на Украине Матильде Кимер.

Эксперт указала на главную "ахиллесову пяту" ВСУ – армия испытывает острейшую потребность в новых бойцах. Руководство страны крайне недовольно из-за того, что многие сбежали за границу. При этом сотни тысяч украинцев остаются дома, однако всеми способами избегают призыва и прячутся, как могут. Именно массовое нежелание людей отправляться на фронт, считает Кимер, стало ключевой слабостью ВСУ.

Она также обратила внимание, что продолжающаяся мобилизация все сильнее раскалывает украинское общество. Эксперт сообщила, что в разных регионах страны регулярно происходят жесткие столкновения между сотрудниками территориальных центров комплектования и местными жителями, вплоть до кровавых расправ.

Датчанка добавила, что украинское общество оказалось перед тяжелым моральным выбором. С одной стороны, принято считать защиту страны необходимой обязанностью, однако на практике далеко не каждый готов отправить на фронт собственного сына, отца, близкого человека или идти воевать самостоятельно.

Ранее ЧП в Одессе вызвало волну ужаса на Западе.

Источник: Телерадиокомпания DR в России и на Украине ✓ Надежный источник
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