Кнутов объяснил, как работает иранский "огненный дождь", накрывший Израиль

Площадь поражения сравнима с несколькими стадионами, отмечают эксперты

Иран продолжает наносить удары по Израилю, используя баллистические ракеты средней дальности с кассетными боевыми частями. В СМИ и соцсетях эти атаки уже окрестили "огненным дождем" – суббоеприпасы разлетаются на огромной площади, поражая аэродромы, базы и скопления техники.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru пояснил, что речь идет о ракетах типа "Хоррамшахр-4", в боевой части которых до 80 элементов. Несмотря на небольшую мощность каждого, вместе они накрывают площадь, сравнимую с несколькими стадионами.

"Этими ракетами работают по аэродромам, по местам скопления боевой техники, личного состава. "Огненный дождь" может накрыть площадь, равную нескольким стадионам. И таким образом уничтожают цели, которые находятся на этой площади", – пояснил эксперт.

По его словам, такие удары эффективны не только по военным объектам, но и по энергетической инфраструктуре.

Эффективность израильской ПВО вызывает все больше вопросов. Как отмечает The Washington Post, иранские ракеты всt чаще пробивают оборону, и даже привычные для местных жителей залпы перехватчиков не всегда спасают.

"Темпы развития событий встревожили израильских чиновников, отвечающих за безопасность. Израильская система обороны не способна выдержать от 3000 до 5000 ракет", – приводит The Washington Post cлова бывшего высокопоставленного израильского чиновника, отвечающего за безопасность.

Особенно уязвимыми оказались районы на юге страны – именно туда приходятся самые мощные удары. Местные жители, по словам издания, уже привыкли наблюдать за работой ПВО с порогов своих домов, но количество прорывов растет, а надежды на полную защиту тают.