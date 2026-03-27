Аналитик Слебода заявил о новых провалах США в Иране

Тотальный провал США: на Западе объявили о радикальных переменам в войне против Ирана
Картинка: сгенерировано ИИ
Американцы пострадали из-за собственной самоуверенности

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно выходит из-под контроля, и в информационном пространстве появляется множество предупреждений экспертов о том, что Вашингтон оказался в крайне невыгодном положении.

Так, известный аналитик Марк Слебода заявил, что происходящее вокруг Иран уже нельзя рассматривать как локальный конфликт. Речь идет о затяжном противостоянии, которое постепенно превращается в войну на истощение. А это формат, крайне неудобный для США.

Эксперт также обратил внимание на то, что американская стратегия во многом строится на искаженных представлениях о противниках. Аналитик уверен, что эксперты, формирующие позицию вашингтонской администрации по таким странам, как Иран, Россия и Китай, крайне негативно относятся к этим государствам и исходят из идеологических установок, а не из реального анализа ситуации.

По мнению аналитика, в США уверены, что внутри Ирана якобы существует массовый запрос на смену власти. Однако подобные ожидания вовсе не соответствуют действительности и лишь усугубляют просчеты в принятии решений.

Слебода также отметил, что США фактически оказались в ловушке, о которой их предупреждали заранее. Особое внимание он обратил на слабое место американцев. Речь идет о недостаточных запасах ключевых боеприпасов и низких темпах их производства, особенно в сфере систем противовоздушной обороны, что делает ситуацию для США катастрофичной.

К слову, ранее стало известно, что отчаявшиеся США сделали предложение Ирану.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
