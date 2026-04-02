Такер Карлсон заявил о конце глобальной империи США

"Империя рушится": Такер Карлсон увидел в словах Трампа начало конца
Фото: www.unsplash.com
Журналист высказался о ситуации на международной арене

Американский журналист Такер Карлсон резко высказался о последних заявлениях хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа, касающихся конфликта с Ираном. По его мнению, слова главы Белого дома о скором завершении противостояния могут иметь далеко идущие последствия и стать переломным моментом для всей американской политики.

Ведущий считает, что речь президента фактически означает завершение эпохи глобального доминирования США и предвещает серьезные потрясения в будущем. При этом он подчеркивает, что, несмотря на возможные сложности, в долгосрочной перспективе такая развязка может оказаться выгодной для самих Соединенных Штатов.

"Вчерашняя речь Трампа ознаменовала конец глобальной американской империи. Впереди нас ждут потрясения", – считает он.

Ранее хозяин Овального кабинета заявлял, что американцы достигли поставленных целей в конфликте и рассчитывают завершить его в течение ближайших недель. При этом он отдельно постаралась убедить общественность, что смена власти в Иране никогда не входила в планы Вашингтона.

Стоит отметить, что Карлсон ранее критиковал действия Белого дома в отношении Исламской Республики, за что подвергся резкой реакции со стороны Трампа. Позднее журналист заявлял, что против него могут готовиться карающие меры, вплоть до объявления его иноагентом.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей