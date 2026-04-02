Такер Карлсон заявил о конце глобальной империи США

Американский журналист Такер Карлсон резко высказался о последних заявлениях хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа, касающихся конфликта с Ираном. По его мнению, слова главы Белого дома о скором завершении противостояния могут иметь далеко идущие последствия и стать переломным моментом для всей американской политики.
Ведущий считает, что речь президента фактически означает завершение эпохи глобального доминирования США и предвещает серьезные потрясения в будущем. При этом он подчеркивает, что, несмотря на возможные сложности, в долгосрочной перспективе такая развязка может оказаться выгодной для самих Соединенных Штатов.
"Вчерашняя речь Трампа ознаменовала конец глобальной американской империи. Впереди нас ждут потрясения", – считает он.
Ранее хозяин Овального кабинета заявлял, что американцы достигли поставленных целей в конфликте и рассчитывают завершить его в течение ближайших недель. При этом он отдельно постаралась убедить общественность, что смена власти в Иране никогда не входила в планы Вашингтона.
Стоит отметить, что Карлсон ранее критиковал действия Белого дома в отношении Исламской Республики, за что подвергся резкой реакции со стороны Трампа. Позднее журналист заявлял, что против него могут готовиться карающие меры, вплоть до объявления его иноагентом.
