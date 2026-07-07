Нолан сделал неожиданное признание о съемках "Одиссеи" и желании забыть о море

Работа оказалась не из легких

Кристофер Нолан рассказал, что работа над кинолентой "Одиссея" стала для него одним из самых непростых проектов. Главная проблема заключалась в том, чтобы превратить древний эпос в понятную и увлекательную историю для современного зрителя.

Культурный деятель объяснил, что поэма Гомера создавалась совсем для другой аудитории. Во времена ее появления люди уже хорошо знали сюжет и героев, поэтому произведение построено совсем иначе, чем современные фильмы.

Режиссер отметил, что ему пришлось искать такой подход, который позволит одинаково заинтересовать и тех, кто никогда не читал легендарное произведение, и поклонников древнегреческого эпоса. При этом он стремился сохранить масштаб оригинальной истории, не потеряв ее дух.

Режиссер также сравнил работу над этой кинолентой со съемками фильмов о Бэтмене, отметив, что в обоих случаях приходится переосмысливать историю, которая давно известна зрителям. После завершения съемок знаменитость объявил, что устал и теперь хочет на время оставить морскую тематику. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

А недавно звезда рассказал, что никогда не пользовался электронной почтой.