Нолан сделал неожиданное признание о съемках "Одиссеи" и желании забыть о море

Нолан сделал неожиданное признание о съемках "Одиссеи" и желании забыть о море
Кадр: фильм "Одиссея" (2026), реж. К. Нолан
Работа оказалась не из легких

Кристофер Нолан рассказал, что работа над кинолентой "Одиссея" стала для него одним из самых непростых проектов. Главная проблема заключалась в том, чтобы превратить древний эпос в понятную и увлекательную историю для современного зрителя.

Культурный деятель объяснил, что поэма Гомера создавалась совсем для другой аудитории. Во времена ее появления люди уже хорошо знали сюжет и героев, поэтому произведение построено совсем иначе, чем современные фильмы.

Режиссер отметил, что ему пришлось искать такой подход, который позволит одинаково заинтересовать и тех, кто никогда не читал легендарное произведение, и поклонников древнегреческого эпоса. При этом он стремился сохранить масштаб оригинальной истории, не потеряв ее дух.

Режиссер также сравнил работу над этой кинолентой со съемками фильмов о Бэтмене, отметив, что в обоих случаях приходится переосмысливать историю, которая давно известна зрителям. После завершения съемок знаменитость объявил, что устал и теперь хочет на время оставить морскую тематику. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

А недавно звезда рассказал, что никогда не пользовался электронной почтой.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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