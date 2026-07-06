Алексей Воробьев предложил Аиде Гарифуллиной руку и сердце без кольца

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Алексей Воробьев удивил поклонников откровением: он признался, что предложение Аиде Гарифуллиной сделал на неожиданном импульсе, без кольца, без подготовки и без какого-либо "киношного сценария".
Все произошло без специальных приготовлений – как он сам подчеркнул, просто настал момент, когда решение уже невозможно было отложить. Более того, свадьба тоже прошла в полной тайне, настолько закрыто, что даже коллеги по площадке долго ничего не знали.
Он отметил, что решение о браке возникло из мощного внутреннего толчка: в целом, почти с первого взгляда он понял, что встретил "своего" человека, хотя первые месяцы романа были сложными из-за расстояния и общения только по телефону.
Артист подчеркнул, что никакой романтической картинки в духе соцсетей не было: не было идеального заката, выверенной сцены и заранее подготовленного "часа Х". Он вспомнил, что стоял на колене и сам понимал странность происходящего, но остановиться уже не мог – момент связать свою жизнь с любимым человеком настал. Об этом звезда рассказал в интервью женскому журналу "Клео.ру".
Напомним, женой известного артиста стала популярная оперная певица.
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