Алексей Воробьев предложил Аиде Гарифуллиной руку и сердце без кольца

Молодой человек не успел подготовиться к главному дню в своей жизни

Алексей Воробьев удивил поклонников откровением: он признался, что предложение Аиде Гарифуллиной сделал на неожиданном импульсе, без кольца, без подготовки и без какого-либо "киношного сценария".

Все произошло без специальных приготовлений – как он сам подчеркнул, просто настал момент, когда решение уже невозможно было отложить. Более того, свадьба тоже прошла в полной тайне, настолько закрыто, что даже коллеги по площадке долго ничего не знали.

Он отметил, что решение о браке возникло из мощного внутреннего толчка: в целом, почти с первого взгляда он понял, что встретил "своего" человека, хотя первые месяцы романа были сложными из-за расстояния и общения только по телефону.

Артист подчеркнул, что никакой романтической картинки в духе соцсетей не было: не было идеального заката, выверенной сцены и заранее подготовленного "часа Х". Он вспомнил, что стоял на колене и сам понимал странность происходящего, но остановиться уже не мог – момент связать свою жизнь с любимым человеком настал. Об этом звезда рассказал в интервью женскому журналу "Клео.ру".

Напомним, женой известного артиста стала популярная оперная певица.