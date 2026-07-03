Ставший бездомным певец Оскар переехал из США

Артист столкнулся с большими проблемами в жизни

Певец Оскар, настоящее имя которого Шамиль Малкандуев, покинул США после нескольких лет тяжелой жизни в Нью-Йорке. В прессе появилась информация, что знаменитость перебрался на турецкие земли, где рассчитывает начать новый этап жизни при поддержке своей семьи.

Сообщается, что в этой теплой стране живет родная сестра исполнителя, которая готова помочь ему. Решение о переезде было принято после продолжительного кризиса, в котором оказался музыкант – в Америке у звезды не было денег для достойного существования и в итоге он стал бомжом.

Со ссылкой на одного из знакомых знаменитости сообщается, что в декабре прошлого года он согласился временно поселиться у подруги, отказавшись от жизни на улице. Позже поклонники собрали деньги на авиабилет, благодаря чему он смог покинуть США.

В 2019 году мужчина переехал в Соединенные Штаты. Во время пандемии исполнитель лишился постоянного заработка и был вынужден жить на социальное пособие, а также заниматься продажей собственного тела. Информацию о переезде артист пока официально не комментировал.