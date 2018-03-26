Умер основатель МММ Мавроди

Скандальный бизнесмен скончался в московской больнице

Известный российский предприниматель Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни. По данным "МК", у бизнесмена не выдержало сердце. В ночь на понедельник, 26 марта, он был экстренно госпитализирован в городскую больницу №67.

Плохо ему стало прямо на свежем воздухе – возле автобусной остановки на улице Поликарпова. Рядом с ним не было никого, кто мог бы оказать помощь. "Скорую" Мавроди вызвал случайный прохожий.

Спасти его не удалось – в 06:40 мск медики констатировали смерть от обширного сердечного приступа. Однако точный диагноз будет объявлен чуть позже. Сейчас тело предпринимателя передано судмедэкспертам для вскрытия, сообщил Telegram-канал Mash.

Впрочем, источник РБК в МВД рассказал, что Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте, где он жил. И, по некоторым данным, отвезли его в Боткинскую больницу. Проверить информацию не удалось.

"По Мавроди узнавайте у родственников, мы информацию не даем", – ответили РБК в справочной городской клиничеcкой больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова.

"Мы не комментируем подобную информацию о наших пациентах", – подчеркнули РБК в пресс-службе Городской клинической больницы имени С.П. Боткина.

Причиной смерти создателя "МММ" стал не только сердечный приступ, но и хронические заболевания. Об этом телеканалу "360" рассказал его помощник Александр Власов. Кроме того, он заявил, что "с системой "МММ" ничего не будет, ее давно уже как таковой нету и ею управляли мошенники".

Сергей Мавроди – основатель крупнейшей в российской истории финансовой пирамиды. Кооператив "МММ", на базе которого потом появилось акционерное общество "МММ", он создал в 1989 г., когда ему было 34 года. От мошеннических действий пострадали около 15 миллионов человек, 10 тысяч 454 человека были признаны потерпевшими судом.

В 1994 г. Мавроди был арестован, однако суда избежал. Лишь в 2007 г. его приговорили к 4,5 годам лишения свободы за крупное мошенничество, совершенное "путем обмана и злоупотребления доверием граждан".

Находясь в тюрьме, организовал новые финансовые пирамиды для жителей России и СНГ. В 2014 г. на свет появился проект "MMM-Global", направленный на жителей Африки и Азии. Всего в пирамидах Мавроди участвовали вкладчики из 107 стран, в том числе Китая, Индии, США, Израиля, Италии, Франции, Индонезии, Малайзии, Бангладеш, Японии.