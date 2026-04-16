Долина заявила, что не готова к четвертому браку

"Абсолютно счастлива": Долина сделала заявление о четвертом браке
Лариса Долина. Фото: АГН "Москва"
Звезда откровенно высказалась о личном

Лариса Долина редко говорит о личной жизни и обычно старается обходить эту тему стороной. Но в одном из последних интервью она неожиданно приоткрыла завесу тайны и честно рассказала о своем отношении к браку и одиночеству.

При этом знаменитость сразу обозначила, что не собирается посвещать чужих людей в свои сердечные дела, назвав эту тему для "запретной". Однако затем прямо заявила, что не планирует снова выходить замуж. Поза плечами звезды уже три брака, и этого ей более чем достаточно – возвращаться к семейной жизни дива не хочет.

Артистка призналась, что чувствует себя свободной и по-настоящему счастливой. Она подчеркнула, что наслаждается возможностью жить так, как хочет: не зависеть от чужих ожиданий, не подстраиваться под чей-то ритм и не спешить домой ради другого человека.

"Я же одна, свободна и абсолютно счастлива. Я сама себе принадлежу. Мне не надо никому готовить еду, не нужно никого слушать", – откровенничает звезда.

При этом Долина отметила, что не ощущает себя одинокой. Рядом с ней всегда самые близкие люди – дочь и внучка, которые наполняют ее жизнь смыслом.

Говоря о творческом пути, певица вспомнила, что много лет в профессии ей приходилось подстраиваться под других и подчиняться указаниям руководителей. Сейчас же, спустя десятилетия работы, она наконец чувствует себя полностью независимой и живет так, как хочет.

К слову, ранее знаменитость объявила, что всегда жила по совести.

Источник: Телепрограмма
