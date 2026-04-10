Лариса Долина призналась, что пережила "самый страшный период в своей жизни"

Долина призналась, что пережила "самый страшный период в своей жизни"
Лариса Долина. Фото: АГН Москва
Однако певица смогла перевернуть эту страницу

Народная артистка России Лариса Долина дала откровенное интервью женскому журналу "Клео.ру". Певица призналась, что пережила тяжелейшие времена, но смогла перевернуть страницу и начать все с нуля.

"Я пережила, пожалуй, самый страшный период своей жизни, но смогла перевернуть эту страницу. Нашла силы жить дальше, с чистого листа", – заявила Долина.

Артистка говорит, что никому не желала зла и всех простила, и считает себя полностью свободной перед голосом внутренней совести.

Спасает ее сегодня театр. Долина играет на сцене Театра на Таганке уже пять лет, а также занята в премьерном спектакле Михаила Барщевского "Мечты Фемиды". Признается, что до сих пор волнуется перед выходом, но сцена дает ей силы и ресурс.

Кстати, певица говорит, что ее участие в спектакле – чистая авантюра. Михаил Барщевский, по ее выражению, авантюрист по натуре. Когда он предложил артистке роль, которую до нее играла Евдокия Германова, Лариса сначала не поверила: как можно освоить такой материал за сжатый срок? Долина себя профессиональной драматической актрисой не считает, но предложение приняла с радостью.

Досталась артистке роль адвоката Нины – подруги председательницы областного суда в исполнении Натальи Бочкаревой. Задача героини Долиной – успокаивать, приводить в чувство и вселять надежду.

Ранее Долина признавалась, что скандал с квартирой в Хамовниках пошел ей на пользу. "Это было полезно. Наверное, такое испытание мне послал Господь. Я выдержала его, я с ним справилась", – заявляла певица. После этой истории она стала осторожнее относиться к звонкам и сообщениям от незнакомцев.

Источник: "Клео.ру" ✓ Надежный источник
