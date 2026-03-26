На концерт Ларисы Долиной в Москве продали менее 30% билетов

Столичный концерт Долиной оказался под угрозой срыва: подробности
Лариса Долина. Фото: АГН Москва
При этом цены на вход доходят до 18,5 тысячи рублей

Ближайшее выступление Ларисы Долиной в столичном баре Petter, запланированное на 26 марта, может не состояться из-за плохих продаж. Как выяснил "Абзац", организаторам не удалось реализовать даже 30% билетов. При этом цены на вход – от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.

Ситуацию, по данным источника, может спасти только администрация певицы, если "нагонит своих людей для массовости". Раньше перед некоторыми провальными концертами билеты чудесным образом исчезали за пару часов до события.

В последнее время Долину преследуют неудачи. Недавно на сборном концерте около 50 зрителей покинули зал перед ее выходом, а из-за плохих продаж пришлось перенести запланированные выступления на осень.

Кстати, сам директор певицы Сергей Пудовкин ранее называл "чушью собачьей" сообщения о саботаже зрителей. Он утверждает, что на недавнем выступлении в Петербурге публика пела на бис 20 минут. В подтверждение даже показывал видео, где поклонница дарит Долиной цветы.

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей