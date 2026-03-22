Степанова — о психологической ловушке Долиной: "Закрылась в сундук"

Карьера певицы не восстановится даже после передачи квартиры Лурье, считает психолог

Психолог Вероника Степанова, известная своими резкими и прямыми оценками, прокомментировала ситуацию вокруг Ларисы Долиной. Певица уже несколько месяцев в центре скандала: продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов, деньги отдала мошенникам, а покупательнице жилье не передавала до последнего.

По мнению Степановой, репутация артистки разрушена окончательно. И дело не только в деньгах, а в том, как Долина себя повела.

"Она ведь была не права. Но Долина закрылась в этот сундук вместе со своей психологической защитой, зашла уже очень далеко, согласитесь? На каком-то этапе это, возможно, ее спасало, но, в конце-концов, она уйдет в минус, депрессию и печаль", – заявила психолог.

По ее словам, проще было признать ошибку, пойти к специалисту и отдать квартиру законной владелице. Вместо этого Долина пыталась блокировать сделку через суд и лишь затягивала конфликт.

Степанова в принципе не стесняется в оценках звезд. Незадолго до этого она жестко прошлась по бывшим девушкам рэпера Гуфа, назвав их "созависимыми бабешками", которые лезут спасать мужчину с разрушенной психикой, вместо того чтобы строить нормальные отношения.