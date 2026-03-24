Юрист оценила перспективы Долиной вернуть 176 млн рублей: "Шансов почти нет"

Перспективы певицы в суде обречены, считает эксперт

Певица Лариса Долина подала иск о возмещении имущественного вреда к фигурантам дела о мошенничестве с продажей ее квартиры в Москве. Артистка требует взыскать с ответчиков 176 млн рублей. Однако адвокат Ольга Власова в беседе с Telegram-каналом "Звездач" дала неутешительный прогноз.

"Выиграть иск вполне реально, но получить деньги шансов практически нет. К сожалению, эта схема не первая. Ситуации, когда фигурантами становятся узнаваемые персоны, всегда на слуху, но подобные случаи далеко не единичные", – пояснила юрист.

Ответчиками по делу проходят четыре человека. В ноябре 2025 года они были признаны виновными в мошенничестве.

Напомним, Долина уже несколько месяцев в центре скандала. Психолог Вероника Степанова недавно заявила, что артистка "закрылась в сундук вместе со своей психологической защитой", и ее репутация разрушена окончательно. По словам эксперта, проще было признать ошибку и отдать квартиру законной владелице, но певица пошла другим путем.