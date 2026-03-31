Лариса Долина одержала победу в суде

Лариса Долина одержала победу в суде
Лариса Долина. Фото: соцсети
Дива добилась своего

Громкая история с обманом Ларисы Долиной получила новый поворот. Один из подмосковных судов постановил взыскать с мошенников 62 миллиона рублей в пользу певицы, частично компенсировав причиненный ей ущерб.

Изначально сумма требований была значительно выше – 176 миллионов рублей. В ходе разбирательства она была пересмотрена и уменьшена до 114 миллионов, при этом часть средств фигурантов обязали вернуть еще до начала первого судебного заседания.

Звезда обратилась в суд с исками к четверым преступникам. Все они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что злоумышленники действовали как организованная группа, представлялись сотрудниками банков и силовых структур и выманивали деньги у граждан.

Певицу ввели в заблуждение, убедив оформить якобы "фиктивную" сделку с квартирой. После этого ее заставили перевести крупную сумму на счета, которые выдавались за "безопасные", в результате чего она лишилась значительных средств.

Адвокат Станислав Вершинин объяснил, что возврат денег будет происходить постепенно – у осужденных будут удерживать до половины заработка в колонии до полного погашения долга перед потерпевшей.

К слову, ранее Долина сделала неожиданное признание о скандале с квартирой.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
