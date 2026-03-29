Актер Сергей Романович рассказал о долгах на 30 млн рублей: "Как Долину кинули"

"Как Долину кинули": звезда "Ольги" Романович рассказал о долгах на 30 млн рублей
Сергей Романович. Фото: АГН Москва
Ежемесячно артист отдает около 450 тысяч

Актер Сергей Романович, известный по роли в сериале "Ольга", оказался в сложной финансовой ситуации. На премии "Ника" он признался, что его долги достигли 30 миллионов рублей. Ежемесячно артист отдает около 450 тысяч, выплачивая кредиты и ипотеки.

"Головняков где-то под 30 миллионов", – посетовал Сергей.

По его словам, справляться с долгами помогает только работа. Однако съемок сейчас не так много, как раньше. Актер признается, что после возвращения в профессию в 2024 году стал осторожнее выбирать проекты.

Кроме того, Романович рассказал, что сам стал жертвой мошенников. Он отдал злоумышленникам 20 миллионов рублей, поверив в инвестиционные проекты. "Это была история с инвестициями. Собирались люди, проекты. Короче, куча мошенников. Как Долину меня кинули", – признался артист.

Несмотря на все трудности, Сергей старается не падать духом и советует другим, оказавшимся в похожей ситуации, не впадать в тревогу. Главное, по его словам, оставаться в уме.

В 2020 году Сергей стал отцом, о чем сообщил в соцсетях, выложив фото с коляской. Имя матери ребенка он тогда не раскрыл. Сам актер сравнивал отцовство с бизнесом, признаваясь, что это стало для него серьезной "школой терпения".  

Источник: Voice

