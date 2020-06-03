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Романович из "Ольги" внезапно стал отцом

Романович из "Ольги" внезапно стал отцом
Сергей Романович. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер сообщил о пополнении в соцсетях

Сергей Романович, получивший огромную популярность благодаря роли Андрея в сериале "Ольга", внезапно для всех своих поклонников стал отцом. Парень выложил пост в соцсетях, на котором он запечатлен во время прогулки с коляской. Кто при этом является матерью ребенка неизвестно. 

Романович уже был женат несколько лет назад. Ради своей возлюбленной он даже принял в 20 лет ислам, но брак продлился недолго. Отказываться от веры актер не стал, но признавался, что из-за необходимости строго соблюдать религиозные правила ему приходилось терять крупные телевизионные проекты. Порой он и вовсе сидел дома без средств к существованию. 

Чуть позже актер стал чаще выходить в свет с новой девушкой – актрисой Лелей Барановой, но спустя год отношений они расстались. 

С кем сейчас встречается 27-летний актер неизвестно – он тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности.

Артист сравнивает отцовство с бизнесом, признаваясь, что это стало для него серьезной "школой терпения". 

"В бизнесе, если ты будешь безответственен – ты потеряешь деньги. Если же ты будешь безответственен в воспитании – ты потеряешь счастливую старость", – пишет Романович. 

Сейчас он находится в Саудовской Аравии, пол ребенка неизвестен.

Евгения НАГОРСКАЯ

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