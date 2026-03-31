Дочь Ларисы Долиной задолжала ФНС более 200 тысяч рублей

При этом проект получал солидные гранты на развитие

Музыкальная школа, соучредителем которой является дочь Ларисы Долиной Ангелина, оказалась в списке налоговых должников. По данным ФНС, задолженность предприятия составляет 231 тысячу рублей – из них большая часть приходится на налоги на доходы физических лиц.

При этом сама компания считается довольно прибыльной: выручка за 2025-й достигла 13,6 миллиона рублей, а чистая прибыль – 11,5 миллиона. Однако средств на текущие платежи у звездного семейства, судя по всему, не нашлось.

Интересно, что ранее сам образовательный проект получил крупный грант на развитие, но заявки подавала лично Лариса Долина как ИП, пишет "МК". А более поздние заявки от имени компании не привели к результату.

В последнее время певицу преследуют неудачи. На недавнем концерте в Москве организаторам не удалось продать даже 30% билетов, а цены доходили до 18,5 тысячи рублей.

Ранее зрители демонстративно покидали зал перед ее выходом. Однако директор артистки Сергей Пудовкин называл подобные сообщения "чушью собачьей", утверждая, что публика пела на бис 20 минут.