Директор Ларисы Долиной назвал "чушью" слухи о саботаже ее концерта

"Чушь собачья": директор Долиной жестко ответил на слухи о саботаже концерта
Лариса Долина. Фото: АГН Москва
Лариса Долина выступила на фестивале "Триумф джаза" в Петербурге, и почти сразу после концерта в СМИ появились новости о том, что певицу там крайне неласково встретили. Так, Mash писал, что зрители массово уходили с выступления певицы прямо во время номера.

Концертный директор артистки Сергей Пудовкин отреагировал жестко и без дипломатии. В беседе с "Абзацем" он заявил, что это "чушь собачья".

"Не читайте глупости и чушь собачью. Люди пели на бис 20 минут. Я не знаю, что еще надо сказать по этому поводу. Не хочется сейчас лазить по помойкам и читать какую-то гниль", – отрезал Пудовкин.

В подтверждение своих слов он предоставил видео, на котором поклонница дарит Долиной букет белых роз. 

Сама Лариса Долина сейчас переживает непростой период. Недавно она лишилась квартиры в Хамовниках, которую продала под влиянием мошенников. Суд встал на сторону покупательницы. Певица призналась, что воспринимает случившееся как испытание, которое ей послали свыше. По словам Долиной, это "было полезно" и сильно изменило ее изнутри.

Источник: "Абзац"

Секретный стелс-дрон США экстренно сел в Греции во время атаки на Иран

Что стало причиной инцидента, не уточняется

"Зеленский придет в ярость": Европа готова оставить Киев без кредита

Нефтяной шантаж в отношении Венгрии мешает Украине получить деньги от Европы

